En el marco de la conferencia anual organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en la que se analizó la agenda común en ambas regiones y que se celebró en la Casa de América de Madrid, Calviño advirtió que pese a todas esas turbulencias , no es momento para encerrarnos en las propias fronteras y adoptar medidas proteccionistas, como defienden varios países europeos frente a la apertura comercial de algunos sectores agrícolas y ganaderos en los que algunos países de América Latina podrían ser más competitivos.

De ahí que Calviño insistió en que Europa tiene a América Latina y el Caribe como un socio clave para este nuevo orden internacional basado en el multilateralismo, en los valores democráticos y en el desarrollo con un crecimiento sostenible para todos .

Fuente de soluciones

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó por su parte la importancia de reforzar la relación de España con América Latina y el Caribe.

En julio se anunció la inversión de 45 mil millones de euros hasta 2027 para contribuir a reducir la pobreza en América Latina y el Caribe, pero hay que continuar para conciliar la agenda fiscal, social y medioambiental y conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo. Vivimos tiempos sensibles y nuestros ciudadanos buscan resultados concretos.

El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Álex Contreras Miranda, explicó por su parte que por muchos años América Latina ha sido vista como una región fuente de problemas en el mundo, pero también es importante llevar el mensaje de que tiene muchas de las soluciones para los problemas globales, en particular en la transición energética, que va a ser intensiva en bienes que se producen en la región , entre los que citó los recursos naturales necesarias para la nueva economía verde , como el cobalto, el níquel o el litio.

Mauricio Cárdenas, profesor de la Universidad de Columbia y ex ministro de Hacienda de Colombia, insistió en que no queremos repetir el ciclo de ser el proveedor de materias primas y tener un nuevo proceso de desindustrialización. No hay que repetir la experiencia de vender productos de bajo valor agregado. Los acuerdos tienen que ser sobre la base de crear valor agregado y que se inserte a América Latina en las cadenas valor de la producción del coche eléctrico y del resto de insumos de la economía verde .