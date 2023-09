Alejandro Alegría

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 23

El apoyo planteado por el gobierno federal para Petróleos Mexicanos (Pemex) en el presupuesto 2024 es un gesto político correcto , pero aún es insuficiente, consideraron especialistas del sector energético.

En el último año de la actual administración, la petrolera estatal, en caso de que lo apruebe el Congreso de la Unión, sólo pagará 35 por ciento del derecho por la utilidad compartida (DUC). Esto como parte de una reducción gradual de la carga impositiva, ya que mientras en 2019 pagaba 65 por ciento, para 2022 se redujo a 40 por ciento.

Además, el gobierno federal transferirá a Pemex 170.9 mil millones de pesos adicionales durante el siguiente ejercicio fiscal en forma de aportaciones de capital para el pago de deuda y el financiamiento de inversiones.

El apoyo a Pemex, expresado en el proyecto de presupuesto 2024, es un gesto político correcto. Por un lado, es un ejemplo válido de lo que para el gobierno significa el rescate del sector energético. Por otro lado, permite despejar dudas respecto al compromiso de la actual administración con Pemex , aseguró Arturo Carranza, experto en energía.

No obstante, dijo, “desde el ángulo técnico, no significa que la ayuda sea suficiente: la asistencia presupuestal no cubre las necesidades de capital que Pemex tiene a corto plazo.