Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 21

La propuesta del presupuesto económico para 2024 deja muy poco margen para eventualidades y no considera inversiones necesarias para aprovechar la relocalización de empresas (nearshoring), alertó Nadia Montes de Oca, gestora senior de portafolio de Franklin Templeton en México.

Durante su participación en el seminario virtual Perspectiva mensual económica y de mercado sobre México y el mundo, la especialista de la firma de inversión consideró que el gobierno mexicano se estaría quedando sin municiones y sin espacios para reaccionar por si se complica el escenario económico.

Una de las expresiones de esos puntos vulnerables que están en el presupuesto se ha reflejado en la Bolsa Mexicana de Valores, que ayer ligó su tercera jornada a la baja y en niveles de principios de año.