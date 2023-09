Erendira Palma Hernández

Si Jaime Lozano no ha tenido un buen inicio de proceso mundialista con la selección mexicana, después de salir con dos empates en sus primeros encuentros, se debe a que existen decisiones impuestas por los directivos que trastocan de manera directa a la evolución del equipo, indicó el entrenador José Luis Chelís Sánchez Solá.

Deberían dejar trabajar a Lozano, es un buen técnico, que ejerza las decisiones de la cancha y todo lo que influya en ella. Pero no toma determinaciones en ciertas cosas, se las aplican , apuntó Sánchez Solá en un análisis sobre la gestión del Tricolor.

“Yo, como Jimmy Lozano, si no quiero jugar en cancha sintética, pues el Mundial no se disputará en esos escenarios, lo pido. Si quiero lo mejor, solicito rivales que estén dentro del ranking mundial del número 30 en adelante. No permito llevar a ningún jugador que la casa o patrocinador imponga, aunque sea para hacer homenajes o satisfacer a ciertas personas”, agregó.

Sin condiciones

Las palabras del ex timonel del Puebla hacen referencia a aspectos que han sido condicionados por contratos de la Federación Mexicana de Futbol con empresas como Soccer United Marketing (SUM) u otros patrocinadores.

Incluso, uno de los acuerdos de mayor peso para el Tri es el que tiene con SUM, con el cual firmó hasta 2028 para realizar seis partidos por año en Estados Unidos.