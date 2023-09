Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, expresó en el programa First Take, que la superficie de los campos es un tema complejo que los expertos deben estudiar para tomar una determinación

Es un problema que ha estado en la lista de prioridades de los jugadores durante mis visitas a los equipos y es algo que yo he planteado a la NFL , añadió en un comunicado.

Destacó que la lesión de Rodgers fue una de las dos en el tendón de Aquiles que ocurrieron en la primera semana de la temporada, siendo la otra en pasto natural.

Se deben tomar decisiones basadas en la ciencia, no porque veo una lesión que no me gusta , destacó.

En la actualidad, de los 30 estadios que albergan los partidos de los 32 equipos, 15 cuentan con césped natural, el resto son artificiales. Jets y Gigantes comparten el Metlife Stadium, así como Rams y Chargers lo hacen con el Sofi Stadium. Ambos con canchas sintéticas.

El entrenador en jefe de los Jets, Robert Saleh, habló de las diversas opiniones médicas y de la gente sobre un posible retiro de Rodgers

No he tocado el tema con él , mencionó. Estaría sorprendido si se despide de esta forma. Pero al mismo tiempo, están pasando muchas cosas por su mente con las que tiene que lidiar .