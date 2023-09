▲ La dos veces ganadora del Balón de Oro (izquierda) solicitó también más apoyo para el deporte femenino, luego de recibir en nombre del club Barcelona la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña. En la imagen, junto a las seleccionadas Jenni Hermoso e Irene Paredes. Foto Ap

Aseguró que los picos (besos fugaces en la boca) , como el que le propinó a Hermoso, también lo hubiera dado a un jugador masculino, como era habitual cuando jugaba con mis equipos y celebrábamos algo .

Además, Rubiales reiteró que ese gesto, que ahora es investigado por la justicia como un delito de agresión sexual, fue de mutuo acuerdo con la jugadora: Entien-do que alguien haya podido malinterpretarlo. También que haya gente que lo captó muy bien, pero tergiversó la información. Hay muchos más videos donde se me puede ver celebrando con todas las otras chicas de una manera emocio-nada normal, como lo haría en uno de los mejores días de mi vida. La gente no pide permisos, sólo es feliz y lo celebra. Fueron dos décimas de segundo, no hubo ningún ti-po de connotación sexual. Esto no es una agresión sexual, llamemos a las cosas por su nombre. Todo lo que pasó fue impulsado por la emoción, la efervescencia y la felicidad. Un presidente no puede comportarse así en el podio. Puede dar un abrazo, pero tiene que actuar de forma más diplomática y fría. ¿Soy un delincuente? Te contesto con mi cara, soy una buena persona. No se trata de pedir perdón: fue espontáneo, mutuo y consentido .

También rechazo las supuestas presiones que recibió Hermoso y su familia para que lo apoyaran a su regreso a España y por lo que está acusado del delito de coacción: Yo no presiono a nadie ni mando a presionar a nadie . Además, Rubiales explicó en la citada entrevista que hay muchos más videos donde hay jugadoras que me pegan en la cabeza, me lanzan al aire, me agarran de todas partes. En ese momento, yo no les di permiso, pero estábamos en una celebración. En cambio, yo sí pedí permiso, se me pudieron leer los labios. Fue una cosa sin maldad .

Además, Rubiales afirmó ser víctima de una persecución mediática. Creo que ha sido una bola de nieve por varios intereses, algunos de ellos espurios, contra mí .

(Con información de Europa Press)