Refirió que la posibilidad de que nuestras vidas ya estuvieran escritas ha inquietado a muchos poetas, como al también Nobel de Literatura Octavio Paz, quien en su poema Hermandad dice: Soy hombre: duro poco / y es enorme la noche. / Pero miro hacia arriba: / las estrellas escriben. / Sin entender comprendo: / también soy escritura / y en este mismo instante / alguien me deletrea .

El escritor manifestó su fascinación por los libros del destino de India, “en los que sabios antiguos codificaron en viejos pergaminos –que he tenido la posibilidad de investigar– las diferentes combinaciones de destinos posibles”.

La narración comienza con la línea: Si todo ya estaba escrito, estas líneas también ya estaban escritas ; sin embargo, el periodista cultural matizó que aunque todo esté consignado de alguna manera, no necesariamente está leído; entonces se trata de ver cómo vamos descifrándonos y aumentando los márgenes de nuestra libertad, que no son tan amplios como quisiéramos .

Gordon (CDMX, 1953) destacó que mientras más silencio interno podamos explorar, tal vez logremos no repetir las historias que parecen llamarnos siempre y así descubrir que los emisarios que tocan a nuestras puertas pueden ser mensajeros de libertad y fraternidad .

El autor, en entrevista con este diario, refirió que el Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel sostenía que lo importante no es lo que hemos sufrido, sino lo que hacemos con eso para que otros no sufran.

Añadió que la tercera ley de Newton asevera que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto y con la misma intensidad; dramaturgos y poetas han intentado ver cómo se escribe este flujo de acción y reacción y qué márgenes tenemos en este juego .

El narrador se refirió a los grandes dramaturgos que desean poner en escena estos flujos para mostrar cómo impactan nuestras acciones en las historias propias para dar origen a un relato o a un drama. Algunos están tan acostumbrados a tratar ese problema que ya saben que, con un tono de voz o un gesto, su alumno podría estar dirigiéndose a un melodrama .

Ante ciertas encrucijadas críticas, relató Gordon, se nos antoja ver si alguien podría leernos el destino. De ahí surge la exploración en esta novela sobre lo que nos va a pasar. Hay maestros en artes adivinatorias que tienen una poderosísima intuición y saben leer el juego de acción y reacción, que tiene una correspondencia entre los mundos interno y externo; la poesía de alguna manera ve presagios y signos de lo que está por acontecer con una lectura muy fina .

En las culturas orientales la palabra karma es neutra, explicó el también traductor: es drama y desde ahí los expertos en artes adivinatorias “hacen una especie de karmaturgia, un estudio de cómo se va desenvolviendo la acción y la reacción en los dramas humanos”.

El libro del destino explora la historia de una pareja con algunos años viviendo juntos y que está en un proceso de separación. Ella decide consultar a una experta en artes adivinatorias, a las que llama karmaturgia.

El autor destaca la sorpresa del protagonista cuando se hace una lectura de la tragedia de su madre, sobreviviente del Holocausto. Desde ahí se desarrolla una trama que investiga cómo esas condiciones difíciles marcaron a las siguientes generaciones.