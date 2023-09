Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 14 de septiembre de 2023, p. 32

En medio del escándalo ocasionado por la revelación de presuntas irregularidades en la adquisición de su residencia, la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, sostuvo en el Senado que no hay conflicto de intereses, pese a que la casa se ubica en un fraccionamiento que ella misma autorizó cuando fue delegada en Miguel Hidalgo.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por senadores del PAN, cayó en contradicciones al afirmar primero que sí dio los permisos para la construcción de ese desarrollo inmobiliario y luego lo negó.

Reiteró que no hay nada ilegal en eso y su explicación de por qué obtuvo la casa en menos de 10 millones de pesos, cuando su valor era de 14 millones en 2021, su respuesta fue porque la adquirió en preventa tres años antes, por eso salió más barata . Sin embargo, agregó: Un notario público hizo el avalúo y el precio real fue el que pagué. Aquí no hay truco .

De entrada, reconoció que en su gestión otorgó el aval para que se edificara el fraccionamiento. La manifestación es legal, no tendría por qué no darla ; luego expresó que no autorizó la construcción del conjunto habitacional en el que ahora reside y se enredó en explicaciones confusas. Los delegados no autorizamos, usted manifiesta bajo protesta de decir verdad, va a una ventanilla, le revisan los documentos, el certificado de uso de suelo es legal. Los permisos de agua y todo son legales, ¿por qué no le vas a permitir a alguien que manifiesta algo? O sea, no es ilegal .

Explicaciones similares dio cuando se le insistió sobre el tráfico de influencias y el conflicto de intereses en que habría incurrido, por lo que tuvo que contestar que no hay, porque el uso de suelo es legal .

Es la del moche

En tanto, el ex delegado de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo dijo que “se trata de la casa roja, del moche y de la corrupción”, al asegurar que la demarcación que gobierna el panista Mauricio Tabe lleva dos años tolerando una ilegalidad .