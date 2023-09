La acción de protesta, indicó la dirigente del magisterio de Oaxaca, es resultado de un proceso de movilización, ante la nula respuesta de los gobiernos federal y estatal. Por eso, les venimos a decir que ya no queremos más mesas dilatorias, sino resolutivas. Basta ya de que nos traen con mesas y mesas, pero en los estados no se resuelven las demandas de los maestros .

Maestros de la sección 22 de Oaxaca instalaron ayer una mesa de negociación tripartita en la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir el cumplimiento de su pliego estatal, así como de las demandas del magisterio disidente a escala nacional, que incluyen la abrogación total de la reforma educativa aprobada el sexenio pasado, en particular de la Ley Usicamm (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros).

Agregó que de no darse una respuesta, vamos a volver a accionar, y no sólo el magisterio de Oaxaca, sino de todo el país, porque ya no tenemos ningún interés en seguir en un diálogo de sordos .