Aunque los funcionarios no estaban invitados, la diputada chiapaneca dio la pauta para que, junto con ella, panistas y priístas abandonaran la junta de trabajo.

¿Por qué no vienen a dar la cara y a dar respuestas concretas y precisas de su actuar, del recurso mal gastado en la elaboración de los malhechos materiales, como son los libros de texto y de todo el fallo que hicieron para la educación básica?

Además, no se trataba de ver sangre. No se trataba de venir y poner en el banquillo a la secretaria. Se aproxima un proceso de comparecencia y ella asistirá. A quienes nos importa la educación, cualquier oportunidad para entender los libros de texto es una herramienta para tomar una decisión .

No obstante, Adela Ramos insistió: para mí es una gran falta de dignidad a la que han sometido a esta comisión, presidenta. Si tuviéramos sentido común para tratar este tema, aquí estarían la secretaria y Marx Arriaga .

Señaló que era responsabilidad de ambos funcionarios presentarse, aunque en el orden del día no estaban convocados. Según Ramos, tendrían que estar aquí y dar respuestas concretas y precisas .