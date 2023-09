Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. 9

La quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) mantiene en la incertidumbre y desesperación a sus 7 mil 500 trabajadores sindicalizados, quienes desde diciembre pasado ya no recibieron salario y se mantienen en plantón afuera de los accesos a la empresa, para impedir que por instrucciones de cercanos al aún dueño de la acerera, Alonso Ancira Elizondo, siguieran sacando maquinaria, carbón y demás activos de las dos plantas siderúrgicas ubicadas en Monclova, Coahuila.

Una comisión de mineros, integrada por Francisco Romero Pérez, Reynol Alejandro Ortiz y Horacio Padilla Guedea, entregó una carta en Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que su situación es incierta y además son hostigados por la policía estatal y amenazados con que van a ser desaparecidos si persisten en la defensa de sus derechos laborales, todo ello en medio de una grave crisis económica y social en la región.

En entrevista con La Jornada, relatan que desde hace 43 días se vieron obligados a cerrar todos los accesos a la acerera para impedir que siga el saqueo de sus bienes. El empresario corrupto logró salir de la cárcel y ya está fuera del país, sin importar lo que nos adeuda , lamentó Reynol Alejandro Ortiz.

Recordó que Altos Hornos fue entregada a la familia Ancira en 1991, cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari privatizó las principales paraestatales, y todo marchó bien varios años, ya que estaban integrados al Sindicato Nacional Minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, pero a partir de 2009, después de que el ahora senador de Morena debió abandonar el país, ante el acoso en su contra, todo cambió.

Ancira Elizondo creó con golpeadores su propio sindicato patronal, al que inicialmente llamó Comisión Sindical Aliancista, que al final se convirtió en Sindicato Nacional Democrático, avalado por los entonces gobernadores Humberto y Rubén Moreira, así como por las autoridades laborales en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Se les escamoteaba el pago de utilidades y otras prestaciones, pese a las ganancias millonarias de AHMSA.

La situación se agudizó por el escándalo de corrupción en que se vio envuelto Ancira –a partir de la denuncia de Pemex por la venta fraudulenta de la empresa Agronitrogenados–, ya que el empresario huyó a España, de donde fue extraditado en 2021 y pasó dos meses en la cárcel.