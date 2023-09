Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. 8

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena), ratificó ayer que su antecesor, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), es copropietario de un predio en el que se encontraron restos humanos y que las investigaciones en su contra siguen en curso.

El mandatario inauguró una exposición en el Senado, donde Ismael, hermano del ex gobernador, le pidió no esconderse en la cámara alta y resolver los problemas de la entidad. Villarreal explicó que la información con que cuenta hasta el momento es que el predio referido no está directamente a nombre del ex gobernante, pero tiene una copropiedad allí .

Entrevistado luego de participar en la inauguración de la exhibición Tamaulipas seguro te enamora, señaló que diferentes instancias judiciales están evaluando la situación de García Cabeza de Vaca.