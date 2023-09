Por Eduardo Murillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la petición de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, para atraer el amparo con el cual buscaba que no se tomaran en cuenta los testimonios rendidos por ex directivos de Odebrecht en el juicio en su contra, que lo involucran en el reparto de sobornos que esta empresa brasileña entregó a políticos mexicanos.

Se trata de las declaraciones grabadas en video por Marcelo Bahía Odebrecht, ex director de la firma, y Luis Alberto Meneses Weyll e Hilberto Mascarenhas, quienes fueron representantes de la constructora en México.

Desde abril, Lozoya promovió el juicio para que estos elementos de prueba no fueran integrados al expediente en su contra; sin embargo, el juzgado primero de distrito de amparo en materia penal lo desechó.

El ex funcionario federal argumentaba que los testimonios en su contra fueron obtenidos con base en el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre México y Brasil, el cual afirma es inconstitucional.