Puntualizó que el 25 y 26 de septiembre deberán inscribirse los interesados. Será hasta ese momento cuando, en su caso, anuncie si competirá por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; será una decisión basada en lo que más convenga al movimiento y no en una aspiración personal , aseveró el líder morenista.

Al abordar en conferencia de prensa el tema de la queja del ex canciller, Delgado confió en que Ebrard no dejará esta fuerza política, ya que de manera leal al movimiento está recurriendo a la instancia interna en esta queja, entonces eso también hay que valorarlo . Ahí mismo anunció que será el próximo lunes 18 cuando se emita la convocatoria para los procesos internos en los ocho estados y la Ciudad de México donde el próximo año se elegirán gubernaturas.

Reunión de fin de semana

Reveló que el fin de semana convocó a legisladores cercanos a Ebrard. Lo primero que les dije fue que no me interesaba conocer la decisión que iban a tomar como grupo, que la respetaba y eran libres de seguir en el movimiento o tomar otro camino , agregó.

Les expuso que era el momento de que ellos tomaran la decisión, no tuvieran miedo porque en este proceso interno no habrá privilegios para los que ganaron. Ni tampoco represalias para los que no estuvieron con la persona que ganó en este proceso .