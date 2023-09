Afp, Sputnik, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. 26

Moscú. La entrega de aviones de combate F-16 y bombas de racimo de Occidente a Ucrania no hará más que prolongar el conflicto en ese país, afirmó ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la sesión plenaria del Foro Económico Oriental, celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.

“Van a entregar F-16. ¿Va a cambiar algo eso? No lo creo. No hará más que prolongar el conflicto, estoy seguro”, alertó. Otra cosa preocupante es que ya no hay límites , dijo ante dirigentes económicos y políticos.

Hace no tanto tiempo, la administración estadunidense consideraba que la utilización de bombas de racimo era un crimen de guerra. Lo dijo de manera pública , explicó el mandatario ruso. En julio pasado, Washington, que no ratificó ni firmó la Convención de 2008 que prohíbe la producción y la utilización de bombas de racimo, entregó a Kiev estas armas, decisión que ha sido criticada porque este armamento podría ser usado contra la población.

El gobierno ucranio también ha solicitado los F-16 para combatir a la fuerza aérea rusa en su contraofensiva. Estados Unidos autorizó el mes pasado a Holanda y Dinamarca que entreguen a Ucrania los cazas, aunque los pilotos ucranios tendrán que pasar por al menos seis meses de entrenamiento para poder usar las sofisticadas aeronaves.