Miércoles 13 de septiembre de 2023

Washington y Nueva York. El número de niños viviendo en la pobreza en Estados Unidos aumentó de 4 millones a 9 millones entre 2021 y 2022, el incremento más grande en pobreza para los menores en un año en la historia de Estados Unidos, según datos oficiales, alza que expertos dicen es resultado directo de decisiones de líderes políticos de desactivar programas que funcionaron efectivamente para reducir la pobreza.

El asombroso incremento en pobreza reportado hoy es el resultado directo de decisiones de política , declaró Sharon Parrott, presidenta del Center on Budget and Policy Priorities, un centro de análisis independiente en Washington. Criticó al Congreso estadunidense por no renovar créditos fiscales para familias pobres con niños, entre otras medidas implementadas durante la pandemia de covid que habían reducido la pobreza de manera significativa.

La tasa de pobreza general oficial también se incrementó de manera dramática de 7.8 por ciento de la población a 12.4 por ciento, según datos de la Oficina del Censo de gobierno de Estados Unidos emitidos este martes. Igualmente se reportó que el ingreso medio (no promedio) real también se desplomó como resultado de alzas de precios.

El Centro sobre Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, que se ha dedicado a estudiar estos datos durante años, confirmó que los créditos fiscales aprobados durante la pandemia lograron reducir la pobreza de los menores de edad y ayudaron a una mayoría de hogares de clase media a superar la pandemia e incluso a estabilizar sus finanzas, pero el Congreso decidió no renovar esos créditos el año pasado.