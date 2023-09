Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. 8

Montevideo. Una decena de retratos de gatos y estatuillas de estos animales de la suerte de la colección del cantante británico Freddie Mercury fueron algunos de los objetos más destacados en una subasta que se realizó ayer en la casa Sotheby’s de artículos personales del líder de la banda de rock Queen.

Once retratos de gatos del cantante pintados por la artista Ann Ortman en acuarela y lápiz en 1988, fueron vendidos en unos 60 mil dólares.

La pasión de Mercury por los felinos se ve reflejada en las decenas de lotes subastados; hay muchos adornos de maneki-neko; es decir, un gato con una pata levantada que en la tradición japonesa significa buena fortuna, estatuillas de porcelana, platos decorativos y fotografías de esos animales.

Dos maneki-neko en porcelana del periodo Showa en el siglo XX alcanzaron la cifra de 28 mil 565 dólares.

También pasaron por el martillo un reloj estilo Luis XVI de 1880, una cómoda decorada con flores doradas, decenas de jarrones, copas y juegos de té de la colección personal del cantante, fallecido en 1991.

Se subastó un lote de manteles y servilletas bordados y estampados por más de 16 mil dólares.

La fascinación de Mercury con la cultura oriental también quedó de manifiesto en la subasta llamada Freddie Mercury: A World of His Own. Crazy Little Things 1, con decenas de objetos de origen japonés o chino que se vendieron por miles de dólares.