El consumo privado creció 2.7 por ciento en el primer semestre, con lo que acumuló tres años continuos de alzas. Para lo que resta del año, indicadores relacionados a la demanda de bienes y servicios anticipan que la tendencia positiva del consumo no se detendrá. En particular, la confianza del consumidor alcanzó en agosto niveles no vistos desde marzo de 2019, con cuatro alzas continuas en el componente de las posibilidades de compra futura de bienes no esenciales.

Lo anterior se explicó por el incremento de la masa salarial de 7.3 por ciento, con cifras acumuladas a julio, lo que permitió un crecimiento en el crédito al consumo para financiar la adquisición de bienes duraderos y semiduraderos, los cuales además han reducido sus presiones en precios por la apreciación del tipo de cambio y el abasto de insumos para su producción.

Para el segundo semestre de 2023 se prevé que los servicios y comercio continuarán con su tendencia al alza, de tal manera que seguirán siendo el principal motor de la actividad económica.

Así, la economía podría crecer hasta 3.5 por ciento este 2023.