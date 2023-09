Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. a11

La Paz. Sin la presencia de su máxima figura Lionel Messi, Argentina confirmó ayer que está a la altura de cualquier circunstancia. Ni los más de 3 mil 600 metros de altitud en La Paz impidieron que la actual campeona del mundo goleara 3-0 a Bolivia, en una segunda fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026, en la que Uruguay tropezó ante Ecuador 2-1 en Quito, otro reducto muy difícil.

La Albiceleste hizo los goles por medio de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico, tras notables asistencias de Angel di María, quien fue el remplazo de Messi. El tercer tanto estuvo a cargo de Nicolás González.

El conjunto boliviano jugó con 10 hombres desde los 36 minutos por la expulsión de Roberto Fernández.

Con esta victoria, Argentina suma seis puntos producto de dos triunfos al hilo, mientras Bolivia acumula dos derrotas.