Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de septiembre de 2023, p. a11

Madrid. Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), acudirá este viernes a declarar ante el juzgado central de la Audiencia Nacional española, donde el magistrado Francisco de Jorge le imputa los delitos de agresión sexual y coacciones. El ex dirigente es investigado por el beso no consensuado en la boca que asestó a la jugadora Jennifer Hermoso y por presionar después para que ella y su familia lo apoyaran públicamente ante el escándalo que provocó su conducta.

La decisión del juez De Jorge supone la confirmación de la impu-tación de los delitos por los que puede ser condenado hasta siete años de prisión, cuatro por agresión sexual y tres por el de coacciones. Aunque lo declaren culpable y sólo le impongan una sanción económica, seguramente se añadirá la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante el periodo de tiempo que fijen los magistrados.