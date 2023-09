Un hombre, cuya identidad no trascendió, entregó al detective el cuadro en una bolsa azul de Ikea, recubierto con papel de burbujas y metido en una funda de almohada.

Se trata indudablemente del verdadero (cuadro), no hay ninguna duda , dijo a la Afp Richard Bronswijk, miembro de esta unidad especializada.

Unos meses después supe por una fuente del mundo criminal quién había comprado el Van Gogh a Nils M., explicó Brand, quien también recuperó las estatuas en bronce conocidas como Los caballos de Hitler, un cuadro de Picasso y un anillo que perteneció a Oscar Wilde.

Este hombre se encontraba actualmente en la cárcel por otro caso relacionado con la importación y la exportación a gran escala de cocaína, precisó el experto en arte.

La prensa local identificó a Peter Roy K., condenado a 12 años de cárcel, como el comprador, y aseguró que quería utilizar el cuadro como garantía para negociar una reducción de la pena.

Brand confirmó la identidad de Peter Roy K., pero insistió en que había dicho que no habría ningún acuerdo para una reducción de pena .

Muchísimos problemas

El lugar donde se encontraba la obra de Van Gogh se desconocía hace dos semanas, cuando el detective fue contactado por un hombre que le manifestó que quería entregársela.

Tras una negociación, Brand convenció al hombre –que, según el experto, no tenía nada qué ver con el robo – para entregar el cuadro, perteneciente a la primera época del maestro posimpresionista.

“El hombre me dijo: ‘Quiero devolver el Van Gogh. Me ha dado muchísimos problemas’”, ya que no podía ser utilizado como moneda de cambio, según Brand.

Gracias a una operación realizada en estrecha coordinación con la policía neerlandesa, pudimos recuperar el cuadro , se congratuló el detective.

El Van Gogh fue restituido al museo de Groningen, que lo había prestado al museo Singer Laren.

“Primero hubo incredulidad. Los trabajadores se preguntaban: ‘¿esto es verdad?’”, relató Karina Smrkovsky, jefa de comunicación del museo de Groningen.

Luego, cuando fue confirmado, nuestra desconfianza se volvió en emoción , afirmó la responsable.

La obra Dos jóvenes riendo con una jarra de cerveza, de Frans Hals, sigue desaparecida, pero Brand espera encontrarla pronto.