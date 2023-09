E

ntre amenazas de conmoción transcurre la República construyendo las condiciones para extender los beneficios del primer tramo de la 4T, al siguiente tramo. Morena casi ha resuelto su diseño para transmitir el poder político al relevo esperado. Claudia Sheinbaum es garantía de continuidad, algo imprescindible para las mayorías. El segundo piso de la 4T –así lo refiere Claudia– es continuidad con cambio; con el cambio que se desprenda de la actualización de los diagnósticos del estado de una nación donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo la prioridad número uno. Con el cambio, asimismo, derivado de la mirada de una mujer que tiene ideas propias, ideas de mujer, en primer lugar.

Marcelo Ebrard, un servidor público de primer nivel, actuó de modo discordante con la posibilidad de suceder al presidente López Obrador. El Ebrard de la breve campaña política resultó un desconocido. Era otra persona, con líneas programáticas propias y distintas de las prioridades del programa de gobierno de la 4T. Su estilo político, genuino o fingido, fue del todo ajeno a los valores de la sencillez y de la autenticidad que han distinguido al líder de la 4T, con quien se identifican las mayorías. Más aún: de modo deliberado, Ebrard no apostó a esas mayorías. La seriedad y la gravedad de la bandera por el bien de todos primero los pobres , fue suplida por la gringada sonrían, todo va a estar bien . Resulta incomprensible que, así, creyera que podía ganar. Fuera del consenso de la 4T, hoy por hoy, nadie puede ganar. Y la imagen de Marcelo empeoró al mostrarse disconforme con los resultados que apuntaban las encuestas: sus reclamos resultaron sin asideros, y su postura laxa e inverosímil.

Al escribir este artículo, ignoro cuál fue la postura pública que debió presentar Marcelo ayer lunes. Fuera de Morena, no tiene adónde ir, políticamente. Con Movimiento Ciudadano podría robar algunos votos a Morena, dividir la votación de la oposición de derecha, y beneficiar así a Morena. Podría, sí, emprender la construcción de un partido con sus orientaciones ideológicas. De otra parte, como simple ciudadano, no comparto la opinión según la cual Marcelo tiene (o debería tener) un lugar dentro de Morena, no después de ver su actuación, sus tesis políticas distantes de Morena.