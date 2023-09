E

n los tiempos del suspendido diálogo entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se afirmó que se construiría una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas . La ceremonia del adiós se inició en septiembre de 1996, cuando esta fuerza política declaró la suspensión del diálogo a partir de una crisis en la que sería segunda mesa sobre democracia y justicia. Se cumplen 27 años de ese hecho que no se declaró como ruptura, pues la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas de 1995, estableció que mientras el diálogo se mantenga el Estado no ejercerá acciones persecutorias por el levantamiento armado del EZLN del 1º de enero de 1994. Dicha ley, vigente por cierto, no estableció sanciones al Estado en caso de incumplimiento de los acuerdos firmados el 16 de febrero de 1996, los de San Andrés sobre derecho y cultura indígena como resultado de la mesa uno, que a la postre se convirtió en la mesa única. No es posible ampliar esta efeméride, pues ya es muy conocido que los sucesivos gobiernos desde entonces han ejercido la guerra por otros medios, como diría el clásico. Incluida en ello la contrarreforma indígena de 2001 que en tiempos de Fox pretendió con partidos aliados declarar cumplidos los acuerdos de San Andrés. Con ello se dio al traste con la voluntad política expresada por el EZLN de reanudar el diálogo si se cumplía con las condiciones que fijaron, entre ellas la reforma constitucional acorde con los acuerdos referidos.

De 2001 a la fecha el Estado no arriesgó su palabra al respecto. El adiós referido ha quedado refrendado en tiempos de la llamada 4T y es de reconocer que el Presidente de la República no ofreció nada al respecto, pese a las expresiones iniciales del actual responsable del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que hubo de omitir, pero armó una estrategia de foros de consulta indígena con los que respaldaron una propuesta de nueva reforma constitucional, la cual no obstante que nunca tuvo vida como iniciativa recientemente armaron una campaña con indígenas convocados y académicos involucrados en este proceso, exigiendo al Presidente que cumpliera su palabra, la cual no pronunció ni cuando públicamente con los yaquis le entregaron el documento que contenía la propuesta. La campaña calló como los mariachis cuando públicamente una de las diputadas de la Comisión de Asuntos Indígenas afirmó que no había condiciones para dicha demanda. Sus promotores han guardado silencio.