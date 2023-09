De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 12 de septiembre de 2023, p. 20

En México, 3.6 por ciento de la población padece ataques de pánico o crisis de angustia y un 23 por ciento lo han experimentado al menos una vez, lo cual suele consistir en la percepción imprevista de miedo, sudoración en las manos, agitación y falta de aire. Las dos características inequívocas son sensación de muerte y su aparición súbita, explicó la académica de la Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Angélica Juárez Loya.

Señaló: “esta sensación forma parte de las alteraciones de ansiedad, las cuales, de manera general en nuestro país, pueden tener presencia en la población de 8 a 29 por ciento. Pero, al hablar de la ansiedad generalizada durante la pandemia, este índice llegó a 32 por ciento.

Me sentí rara, con miedo, me faltaba el aire, pensé que me iba a morir . Así son regularmente los testimonios de pacientes que reportan un ataque de este tipo, compartió Juárez Loya.