▲ Luis Álvarez Icaza Longoria considera que hay problemas más relevantes que decidir si queremos o no una votación directa para elegir al rector . Foto Yazmín Ortega

Fernando Camacho y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Martes 12 de septiembre de 2023, p. 17

Aunque está convencido de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumple sus funciones de formar profesionistas, realizar investigación y fomentar la cultura, Luis Álvarez Icaza Longoria considera que es necesario analizar una reingeniería en los planes de estudio para tener mejores perfiles de egreso.

El secretario administrativo de la universidad desde 2019 y ex director del Instituto de Ingeniería aspira al cargo de rector para el periodo 2023-2027. Se define como un hombre pragmático que busca solucionar problemas a través del diálogo y no de la confrontación , además de un férreo defensor de la Ley Orgánica de la universidad.

En entrevista con La Jornada, el doctor en ingeniería mecánica brindó detalles del plan de trabajo que le presentó a la Junta de Gobierno para participar en la contienda por la Rectoría, al tiempo que se dijo optimista por la relación que sin duda tendrá la institución educativa con el próximo gobierno de la República.

–¿Qué debe ajustar la universidad? ¿Dónde se requiere una reingeniería?

–Es necesario mejorar la flexibilidad de nuestros planes de estudio. La intención es conseguir que los estudiantes puedan tener una mayor participación en la definición de parte de su trayecto curricular, sin que eso implique que dejen de ser especialistas en la disciplina que están cultivando.

Además, adaptar las licenciaturas a las modalidades que más les convengan, sea presencial, abierta o en línea, reconociendo que hay carreras en las que hay algunas modalidades que necesariamente se tienen que cursar en las aulas.

Un segundo ajuste sería en el tejido social de la universidad. Hay temas de violencia y de empleo que influyen en los jóvenes, generan mucha incertidumbre y me parece que tenemos que tratar con ellos. No podemos remediar los problemas de violencia en el país, pero sí podemos hacer que los jóvenes universitarios tengan una visión mucho más constructiva de su porvenir.

Profesores de asignatura

–¿Cómo ve el tema de los profesores de asignatura, quienes atienden a 70 por ciento de los estudiantes?

–Hay gente que reclama que el ingreso de estos docentes es bajo, pero es muy difícil que un trabajo así, de ocho horas, les dé para vivir. La figura del profesor de asignatura está pensada para que un profesionista regrese a la universidad y comparta su experiencia, no para ser un trabajo de tiempo completo. Si tú quieres hacerlo así, el pronóstico es malo, porque no está diseñado para eso.

No somos la universidad que mejor paga. Se tendría que hacer el máximo esfuerzo para mejorar esta condición, pero no estamos en un ambiente en el que el presupuesto que recibimos esté por arriba de la inflación.

–¿Qué tan actual es la Ley Orgánica de la universidad?

–Se vale discutir, no estoy cerrado a que discutamos si vale la pena o no hacer cambios, pero se tiene que hacer con mucho tiempo, al interior de la universidad, no porque nos digan desde afuera que hay que hacerlo. Hay que proceder con tiempo y con tiento.

En la medida en que el gobierno de la universidad sea más colectivo, la responsabilidad se reparte entre todos los que tomamos las decisiones. No obstante, hay problemas más relevantes que decidir si queremos o no una votación directa para elegir al rector. Las experiencias nacionales de esos procesos de participación directa, lamentablemente, no han sido exitosas.