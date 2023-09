La Sader no aprende de las lecciones de mercado debido a que en 2023 no pudo lograr una comercialización ordenada de maíz en Sinaloa y para 2024 mantiene el presupuesto de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana) por debajo en términos reales, cuando el diferencial de ingreso entre el precio de garantía y el de mercado es mil 500 pesos más alto por tonelada. No considera la producción de granos comercial, es un trato discriminatorio.

La firma menciona que no existen mecanismos compensatorios para apoyar a los sectores agroexportadores, generadores de divisas y empleos bien remunerados en la agricultura nacional.