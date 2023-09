El ex secretario de Relaciones Exteriores se reunió ayer por la mañana con legisladores y más tarde con 700 integrantes de su equipo de trabajo, después de lo cual hizo pública su postura en una conferencia de prensa en la que, de última hora, se aclaró que no aceptaría responder preguntas.

Confió en que la dirigencia dé una respuesta en breve, ya que “si para su propio punto de vista todo lo que les acabo de describir, lo que hemos presentado, las inconformidades, no ocurrieron, no pasó nada, pues entonces sí ya la decisión de su servidor sería no seguir participando. No debemos permitir que esas prácticas, que son un virus, estén en el torrente sanguíneo de Morena porque va a ser un efecto muy devastador… Le tengo un inmenso cariño al presidente López Obrador, he sido su más largo colaborador, jamás le haría yo un daño por razones políticas, pero esto sí lo tengo que decir porque Morena costó mucho trabajo organizarlo”.

Ebrard ofreció su mensaje ante legisladores que lo apoyan, quienes se mostraron con semblante serio y hasta cabizbajos.

Los diputados que lo siguen se quedaron a una reunión privada una vez que se retiró. Ante las posturas divididas de permanecer o salir de la bancada guinda, el único acuerdo fue mantenerse como bloque hasta que la comisión de ese partido responda a la impugnación.

Durante su diálogo, un sector de diputados insistió en mantenerse dentro de Morena, mientras otros expresaron que es posible hacer política dentro, fuera y a pesar de Morena . El acuerdo del grupo Marcelinas incluye buscar un diálogo con la comisión y esperar la respuesta.