▲ El combinado de la URSS no acudió por seguridad y para no ser cómplice de los usurpadores. Foto tomada de redes sociales

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 12 de septiembre de 2023, p. 6

Le ganaron a nadie. Sin rival enfrente, anotaron un gol ante una portería vacía y en una cancha donde semanas antes habían torturado y asesinado a prisioneros políticos. Todo, ante la mirada indulgente de la FIFA, que avaló el encuentro para beneplácito de la dictadura. El 21 de noviembre de 1973, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un par de meses después del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende, se jugó el partido más vergonzoso de la historia. O quizás el más triste.

Poco antes de salir al campo de juego, los futbolistas chilenos no sabían que la selección rival, la Unión Soviética, no se presentaría a la cita. Era el partido de vuelta del repechaje para el Mundial de Alemania 1974. Ante la crisis que provocó el golpe de Estado, el equipo visitante decidió no acudir a la cita, por seguridad y para no ser cómplice de los usurpadores. De manera absurda, la FIFA, en acuerdo con la incipiente dictadura de Augusto Pinochet, decidió que el juego tenía que celebrarse a pesar de no contar con el representativo de la URSS.

No llegó la selección. Nos enteramos poco antes del juego que el rival no llegaría. Ni siquiera sabíamos que estaba el club Santos de Brasil para jugar después contra Chile. Pero me tocaba representar a mi país, así que nos vestimos y salimos al campo , recuerda Carlos Reinoso, el goleador chileno que triunfaba con el América de la liga mexicana.

Yo sólo era un futbolista que estaba en México, no me metía en política, pero tenía familia allá en mi país a los que sí les tocó vivir el golpe y sufrieron mucho , añade en entrevista con La Jornada.

Los dirigentes del futbol chileno de aquel entonces aseguraron que estuvieron esperando al equipo soviético hasta la hora del partido. Lo cierto es que los días previos hubo un clima de tensión e incertidumbre con la URSS. O de qué otro modo se explicaba que también fue convocado el Santos brasileño como rival emergente para jugar un partido ante la ausencia de la selección oficial.