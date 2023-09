También llegó el colombiano Gustavo Petro, igualmente bajo la embestida de la derecha en su tierra, y el uruguayo Luis Lacalle cerraron la lista de los jefes de Estado latinoamericanos presentes. Todos ellos se sumaron al Compromiso de Santiago y avalaron la apuesta de Boric.

Otros países optaron por mandar representantes, entre ellos Estados Unidos, cuyo enviado, Christopher J. Dodd, debió escuchar los abucheos cuando se aludió al papel que su país jugó para perpetrar el golpe de Estado.

En los alrededores de La Moneda, detrás de las vallas que restringían el acceso a la ceremonia oficial, decenas, centenares, atestiguaron la conmemoración y aclamaron la icónica figura de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, con su sempiterna lucha por encontrar a los desaparecidos argentinos.

Hay palabras que son eternas, memoria, verdad y justicia. No hay que caer, hay que luchar, en paz, pero todos tenemos que contribuir para que esto no vuelva a pasar, que eso no se olvide para que no vuelva a pasar, nunca más vuelva a pasar . Fue la única oradora extranjera y recibió una ovación.

Desde temprano, aún con la lluvia con que amaneció Santiago este 11 de septiembre, comenzaron las movilizaciones. Una veintena de manifestantes llegaron hasta la puerta de Morande 80, en el costado izquierdo de la sede gubernamental.

Con fotografías de sus desaparecidos, una trágica constante en la historia reciente latinoamericana, clamaban, por enésima vez, justicia.

Eligieron un espacio que toca las fibras sensibles de la sociedad chilena, pues fue la puerta que se abrió aquel día para retirar el cuerpo de Allende, que fue llevado al cementerio de Santa Inés, en Viña del Mar. Casi como concesión, a Hortensia Bussi se le permitió, virtualmente en soledad, un breve funeral acompañado sólo de un familiar y un edecán naval.

La estatua de Allende que se encuentra en la Plaza de la Constitución, en la parte trasera del Palacio de La Moneda, se convirtió ayer en un sitio de veneración para el ex presidente. Políticos e integrantes de las organizaciones civiles de derechos humanos colmaron ese sitio de flores.

Invitado a la ceremonia, Juan Pablo Letelier, hijo del ex canciller y ex ministro del interior del gobierno de la Unidad Popular, asesinado en Washington años después, resumió lo que significa el golpe de Estado: en estos balcones pasaron cosas trágicas, el bombardeo, el ataque... El 11 de septiembre es un día de desgarro y de dolor para Chile .

El documento de cuatro puntos denominado Compromiso por la democracia siempre fue suscrito por 10 jefes de Estado o de gobierno y sigue abierto a la firma de otros.

El escrito, de nombre tentativo Compromiso de Santiago, fue refrendado por Chile, Brasil, Ecuador, España, Irlanda, República Dominicana, Alemania, Colombia, México y Portugal.

Además de Boric, Lagos y Bachelet, lo respaldaron los ex mandatarios chilenos Eduardo Frei y Sebastián Piñera.