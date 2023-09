P

ase lo que pase, Marcelo Ebrard no dará por muerta su carrera política y formará una coalición de clases medias como parte del proyecto que tiene en mente desde hace tiempo.

Con mucha seguridad, en una conversación en la que se dio la posibilidad de preguntarle sobre su futuro político y ya asomaba el reclamo sobre las reglas para decidir al ganador, Marcelo Ebrard no tuvo empacho en explicar que no estaría en la idea de formar otro partido político, que no se veía liderando a Morena, ni lo he pensado , dijo, y advirtió que no estaba en la búsqueda de ningún cargo.

Pero hay algo que Ebrard ha venido cocinando: una coalición de clases medias que enfrente, dice él, el embate que va a venir desde la derecha, y que no tiene que darse necesariamente desde Morena, pero siempre dentro de la coalición de izquierda.

Aunque se aceptaron todas las condiciones que propuso Ebrard para que se efectuara la o las encuestas, él sabe que la unidad a toda costa no es, o no debe ser en Morena el valor supremo a proteger.

Y ahora, cuando se le pregunta por qué aceptó ir a la contienda si estaban a la vista las anomalías, responde: porque la otra era romper desde el principio y no participar. Se aceptaron una serie de condiciones que yo propuse y salirse de la contienda era como rechazar el ejercicio de la política. Por eso tiene la absoluta seguridad de que cualquiera que sea su decisión inmediata no dará por muerta su carrera política.

Aunque en el Partido del Trabajo y en el Verde no se quiere decir mucho sobre los contactos que, para hablar del proyecto, han tenido con Ebrard, algunos líderes aceptan, cuando menos, que conocen de las ideas y la labor sobre las clases medias que expone el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La moneda está en el aire, dirían los clásicos, ahora lo que se tiene que cuidar es no dividir el voto de izquierda, aunque hacer que las llamadas clases medias se unieran para votar a favor de la organización que encabeza Morena sería sin duda un muy importante logro.