eprimente el vodevil que protagoniza el chantajista Manuel Marcelo Camacho Ebrard, quien en resumidas cuentas amenaza que si no atienden sus peticiones ( impugnaciones les llama), entonces ya no tendría interés de estar en Morena , en el entendido de que si –berrinche de por medio– su papá putativo fundó el efímero Partido de Centro Democrático, por qué Chelo no haría lo propio con su anunciado movimiento político nacional .

¡Qué pérdida!, pero ¿dónde quedó su declaración (15 de noviembre de 2011) de que la izquierda dividida sólo iría al precipicio , y su compromiso de no seré yo, nunca, quien conduzca las posibilidades de cambiar el rumbo de México al fracaso; hay que superar la recurrente lucha de facciones que tanto daño han hecho ? ¿Dónde? En el discurso, desde luego.

No hay que olvidar que de las cinco encuestas levantadas por Morena o contratadas por el partido, Marcelo Ebrard perdió todas, incluida la correspondiente a la empresa demoscópica por él propuesta y aceptada por el comité organizador. Y la diferencia a favor de Claudia Sheinbaum no fue precisamente mínima o que se prestara a dudas e impugnaciones : 13.6 puntos porcentuales (39.4 contra 25.8 por ciento) como promedio de las cinco.

De hecho, en la encuesta que Ebrard estuvo más cerca de alcanzar a Claudia fue la levantada por Buendía: 36.6 contra 26.1 por ciento (10.5 puntos porcentuales de diferencia), a favor de Sheinbaum. La mayor diferencia se dio en la encuesta levantada por De las Heras, en la que Marcelo resultó con 14.7 puntos por debajo de su contrincante (41.1 contra 26.4 por ciento). ¿Dudas? Pues sólo en el ego de quien hoy chantajea con irse a otra parte, porque tampoco aceptaría lo que él ha denominado premio de consolación . Entonces, que se vaya pero sin vodevil.

La Jornada (Néstor Jiménez y Enrique Méndez) lo reseñó así: Marcelo Ebrard amagó que su permanencia en Morena depende de la respuesta que dé el partido a la impugnación que presentó el domingo ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Anunció que el 18 de septiembre formalizará la creación de un movimiento nacional y hará recorridos por el país previo al inicio de las precampañas presidenciales, sin aclarar si se sumará a otra fuerza política para contender .