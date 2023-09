n la picaresca política se conoce como Año de Hidalgo al último de cada sexenio. Hace rima con esta línea: tontejo el que deje algo . La corrupción llega a su clímax, la impunidad se fortalece. Abundan las anécdotas. Vicente Fox se llevó a su rancho en Guanajuato hasta un Hummer color rojo que era propiedad del gobierno y tuvieron que ir a quitárselo, y esto aun después de que la señora Marta se había ido hasta con las toallas de las cabañas que hicieron en Los Pinos y que compraba en 4 mil pesos. El gobierno de la 4T quiere darle la vuelta a ese oscuro pasado. Se propone que este Año de Hidalgo 2024 sea para dar más a los pobres. Va a invertir 741 mil 450 millones de pesos en 15 programas sociales, de acuerdo con el presupuesto que presentó a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Brilla por su impacto en más de 12 millones de hogares la pensión para los adultos: aumentará a 6 mil pesos bimestrales a partir del próximo mes de enero. Representará una inversión en vida y bienestar de esos mexicanos por 465 mil millones de pesos, 37 por ciento más que el presupuesto del año en curso. Fox está contra la pensión, dice que no hay que mantener a los güevones, sin embargo, exige que le devuelvan la suya. Su discípula Xóchitl Gálvez piensa igual. Tal vez por eso está haciendo su campaña sólo en lugares seguros, cerrados y en ciudades grandes. Si pusiera un pie en un pueblo perdido en la sierra, donde la mitad de sus habitantes son pensionados, seguramente no la recibirían con aplausos.

Diferencias

Hay diferencias de tiempos y modos. 1) Claudia Sheinbaum no es producto de un dedazo, sino de un proceso de encuestas. 2) no se cayó el sistema, hubo cinco encuestas en las que participó Marcelo Ebrard, se registraron incidencias , irregularidades, que impugnó y espera respuestas. 3) no cuenta con un partido que lo postule. Xóchitl le ha dado la bienvenida, pero no le cedería su candidatura; MC continúa en su laberinto. 4) la Corriente Democrática cardenista creció no sólo porque exigía más apertura al PRI, sino también por el descontento de la población, el país estaba en quiebra económica. 5) En contraste, el México de Morena está en pleno crecimiento económico. 6) Marcelo dice que le tiene un gran cariño al presidente López Obrador, pero ya puso en entredicho su ensayo democratizador.

Twitterati

Señores y señoras del Instituto Nacional Electoral: ¿ustedes verificaron que el señor Verástegui no tenga una segunda ciudadanía y también que residiera en México? Son requisitos sine qua non para ser Presidente de este país. No creo que ustedes hayan sido tan omisos como para registrar a un ciudadano norteamericano que vive en los Estados Unidos ¿verdad?

