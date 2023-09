No habrá niños lectores si los

padres no leen.

No habrá niños sociables si los padres nunca están disponibles.

No habrá niños amorosos si sus padres no los tratan con amor.

No habrá niños generosos si sus padres no les dedican tiempo.

No habrá niños que disientan si en sus casas solamente han visto

sometimiento.

No habrá niños profundos si en sus casas sólo ven banalidades.

No habrá niños respetuosos si en sus casas no saben lo que es el respeto.

No habrá niños alegres de padres tristes.

No habrá niños dignos si sólo han conocido humillaciones.

No habrá niños críticos de padres sumisos.

No habrá niños activos de padres pasivos.

No habrá niños motivados de

padres desmotivados.

No habrá niños exigentes de

padres mezquinos.

No habrá niños apasionados de padres reprimidos.

No habrá niños libres de padres esclavos.

No habrá humanidad en los niños si en sus casas no los tratan como seres humanos.

No habrá escuelas pero sí aparcamientos de niños,

almacenes para adolescentes,

cárceles para jóvenes.

No habrá escuela

porque tampoco habrá habido padres.

Andrea Bárcena

Adiós a Jaime Winkler

Murió ayer Jaime Winkler Pytowski, sicodramatista de origen paraguayo, radicado desde hace mucho en nuestro país y fundador de la Escuela Mexicana de Sicodrama. Gran ser humano y entrañable amigo, con el que compartí momentos de creatividad. Un abrazo para él y otro para su esposa, María Carmen Bello, su com-pañera de vida y de profesión.

Carlos Noriega Félix