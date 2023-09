Juan Manuel Vázquez

Martes 12 de septiembre de 2023

Diablos Rojos todavía no asimila de la mejor forma lo sucedido en la temporada, cuya serie final disputan Puebla y Unión Laguna. Fueron eliminados en playoffs, a los que llegaron como superlíderes, por el equipo que en teoría lucía como el más débil, el mejor perdedor de la Zona Sur.

Este desenlace no lo esperábamos, terminamos como superlíderes de la Liga Mexicana y nos eliminó el equipo que en teoría era el más débil, pues pasó como mejor perdedor , reconoce el presidente de los escarlatas, Othón Díaz; eso demuestra lo que se sabe: la postemporada es muy distinta a lo que sucede en el torneo regular. La verdad no hemos asimilado muy bien lo que nos pasó, porque no esperábamos terminar así .

El balance es ambiguo, pues el equipo siguió con su estela de éxitos en el aspecto comercial y en la popularidad creciente para atraer a nuevos aficionados que llenan el estadio. El promedio de este año fue de 10 mil personas y con entradas récord en los partidos más rentables.

En 2023 alcanzaron su mayor registro de asistencia de la temporada para culminar en 400 mil personas en el estadio Alfredo Harp Helú a lo largo del torneo. Además, los escarlatas son el equipo que más convoca cuando juega de visitante.