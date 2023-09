Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 12 de septiembre de 2023, p. 37

El presidente local de Morena, Sebastián Ramírez, llamó a la unidad a las personas interesadas en contender por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En entrevista posterior al acto por los 50 años del golpe de Estado en Chile, dijo que quienes han levantado la mano para las elecciones de 2024, están en su legítimo derecho de hacerlo, y les pidió ayuda y apoyo para que el partido se mantenga sólido en medio del proceso electoral.

Al preguntarle sobre la posible candidatura de Omar García Harfuch, Ramírez contestó que “en Morena decide la gente y vamos a hacer una encuesta. El (ex) secretario de Seguridad renunció el fin de semana, va a apoyar a la doctora Sheinbaum en algunas tareas; tiene mucha experiencia en el tema de seguridad y seguramente estará ayudando mucho. Y ya cuando se fijen las reglas, pues ya cada quien dirá ‘sí me apunto’ o ‘no me apunto’, están en su derecho todas y todos”.