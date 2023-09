L

a vida política mexicana resiente todo tipo de transformaciones, anunciadas y no, pero sobre todo debe anotarse que sus contradicciones viejas y nuevas no dejan de aflorar. Los contrastes y las incongruencias no son pocos: a los acuerdos multicelebrados entre las fuerzas políticas les siguen incumplimientos entre los mismos firmantes. La denuncia de irregularidades se convierte en revelación indiscutible de fraude y engaños.

Si en algunos dirigentes prevalece el sentido común, tal virtud no sólo se muestra escasa, sino que en la mayoría de las fuerzas partidistas el juego sucio, la frivolidad, la opacidad y el engaño predominan y contaminan a todas sus filas. De la cumbre al sótano.

El triunfo de la anomia se despliega en todos los planos de la política y de muchas de nuestras relaciones sociales primordiales. El desprecio a las reglas y los acuerdos políticos se ha vuelto flagrante; el rechazo a los otros, una suerte de deporte sabatino. Aun así, todavía hay dentro del tráfago de la vida pública, la insistencia de no pocos de la importancia crucial que tiene para un país del tamaño y la complejidad de México, contar con reglas que todos nos comprometamos a respetar. Se trata, lo sabemos, de apenas el principio de una vida civilizada, pero sin esto la vida se acerca siempre a la violencia, a la ley del más fuerte.

Por razones varias, conocidas por todos pero cada vez más desconocidas por muchos, el origen y los cambios ocurridos en materia electoral querían cubrir y superar una falla mayor de nuestra convivencia: eliminar la desconfianza y acotar el espacio para el abuso de poder. Se quería, y se logró en gran medida, eliminar el fraude electoral para ofrecer no sólo transparencia, sino algún significado creíble a la noción de ciudadanos; para hacer efectivo el principio de mayoría y el respeto a las minorías que rige a cualquier democracia.

Décadas de protestas y represiones, pronunciados caminos cuesta arriba y muchos desencuentros hubo de pasarse para darle voz y cauce al reclamo y al sacrificio de esas voces que, en 1968, pero en realidad desde mucho antes, exigían el respeto a la Constitución. Fueron necesarias décadas de esfuerzos y de imaginación política, así como de entendimiento de las muchas transformaciones que registraba la vida social.

Sin embargo, apenas establecidas las reglas del juego y explorado el rigor jurídico, empezó a ser evidente que el fraude no era más que uno de los síntomas de una enfermedad mayor que ni siquiera se había asumido por la mayoría: la ausencia de una institucionalidad real y efectivamente sustentada por simientes democráticas, lo que implica obligadamente una nueva pedagogía política y cultural.