La virtual aspirante a la Presidencia del Frente Amplio por México señaló que aunque no ha hablado con el ex canciller Marcelo Ebrard, hay acercamientos con él , aunque tiene que definirse, dijo, porque ya descartó una candidatura independiente, y con Movimiento Ciudadano tampoco la tiene fácil, porque hay varios tiradores .

Por ello, pidió ante 6 mil mujeres panistas: Las necesito, necesito que caminen conmigo y saquemos a este país adelante , pues ha llegado la hora de romper el pacto patriarcal, crear uno nuevo y romper el techo de cristal .

En apoyo a Gálvez, la gobernadora Jiménez insistió en que por algo Dios le da a la mujer la oportunidad de tener a sus hijos, por algo le da esa fuerza sin detenernos . Aseguró que nos quieren confundir a todo México, pues ya han fracasado ideologías que según dicen que son del socialismo, el comunismo .