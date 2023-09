P

ablo González Casanova solía narrar con ironía lo que sus detractores decían de él y sus constantes viajes a Chile durante su etapa como rector (1970 -1972): viajé tanto, que me decían que estuve más en el Palacio de la Moneda que en la Rectoría, y que por eso me había pasado lo que me había pasado . Entrevistado por Claudia Rojas, Hugo Miranda, quien fuera director de la Casa de Chile en México, recordará: el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo González Casanova va a Chile, tiene vinculación con la Universidad de Chile, dicta conferencias, tiene reuniones con el mundo intelectual y todo eso va concitando una amistad y un vínculo muy estrecho entre México y Chile .

Para aquellos años, don Pablo no sólo ocupaba la Rectoría de la UNAM, en sus obras La Democracia en México y Sociología de la Explotación había manifestado su compromiso contra la desigualdad y la explotación, eligiendo como alternativa las luchas por el socialismo, la democracia y la liberación, a la que años más tarde se referirá como tres alternativas en una . Las experiencias del gobierno de Jacobo Arbenz, la revolución cubana y la revuelta mundial de 1968 marcarían profundamente a González Casanova en aquellos años, y desde luego, seguiría con atención el ascenso de la Unidad Popular al gobierno de Chile. Desde distintos espacios, se comprometerá profundamente con la vía chilena al socialismo, y también abrirá espacios para la difusión y fortalecimiento de aquella experiencia. Después del fatídico 11 de septiembre de 1973, don Pablo dedicará sus energías para ayudar a traer a México a intelectuales y dirigentes políticos que en Chile estarán en riesgo de cárcel, tortura y muerte. Su relación con Pedro Vuskovic, quien fuera ministro de Economía con Salvador Allende, y quien luego del golpe de Estado fuera asilado en México, será testimonio de esta solidaridad.

Con sus grandes amigos Luis Cardoza y Aragón y Lya Kostakowsky, don Pablo se acercará a toda una potente red de intelectuales, artistas y dirigentes populares comprometidos con las luchas de América Latina. Es así que González Casanova forjará amistad con Pablo Neruda, quien también lo mantendrá informado sobre los detalles y particularidades del proceso en Chile.

Si la revolución cubana convocó a González Casanova a estar en la primera línea de la solidaridad en la lucha antimperialista, la Unidad Popular y Salvador Allende lo llevarán a reflexionar sobre la vía pacífica, legal y democrática al socialismo, un socialismo que al mismo tiempo planteaba la lucha contra el imperialismo y por el internacionalismo. Los procesos de nacionalización del cobre, del hierro y del carbón le permitían observar al rector de la UNAM la diferencia del proceso chileno con otros populistas y nacionalistas revolucionarios en la región.