n Berlín, la capital alemana, al lado de la estación de tren y del Metro Friedrichstrasse, se encuentra una conmovedora escultura que muestra a dos grupos de niños en tamaño natural que caminan en direcciones opuestas.

Con sus maletas, uno muestra a cinco menores, aparentemente de diferentes edades, de un metal grisáceo oscuro. En sentido opuesto hay dos niños también con maletas, pero de color rojizo oscuro. Al pie de las figuras se observan los rieles del tren. Algunas flores frescas revelan que alguien se detuvo a leer la información que explica su significado.

En alemán se llama Kindertransport, Züge in das Leben, Züge in den Tod 1938-1945, que significa Transporte de niños, trenes hacia la vida y trenes hacia la muerte, 1938-1945, realizada por Frank Meisler. La contraposición simboliza el contrastante destino de miles de niños durante la Segunda Guerra Mundial.

Las figuras grises representan a los pequeños que fueron deportados por el gobierno nazi en trenes hacia los campos de concentración y exterminio. Las rojizas son de los que en trenes fueron transportados hacia Inglaterra y salvaron su vida gracias a la valiosa intervención de Sir Nicholas Winton, quien no sólo se encargó del transporte, sino también en buscarles familias, albergues y casas que pudieran protegerlos.

Se habla de cerca de 15 mil niños judíos y no judíos que salvaron la vida gracias a esta misión y quienes en su gran mayoría no volvieron a ver a sus familiares. El transporte no sólo partió de Berlín, sino de Hamburgo; de Danzig, Polonia, y de Rotterdam, Países Bajos, así como de lo que hoy es la República Checa.