ara unos rusos, son poco menos que traidores a la patria; para otros, no cometen ningún delito y se ven obligados a tomar esa decisión porque es la única forma de salvar años de esfuerzo en una trayectoria profesional de por sí corta; y para las autoridades, al menos así lo dijo esta semana el viceministro ruso del deporte, Aleksei Morozov, cada quién debe proceder como mejor le parezca, aunque es una lástima que no quieran representar a su país y una sensible pérdida, que requiere el pago de una compensación, por lo que durante años gastó Rusia en su preparación.

La polémica estalló en el segmento ruso de las redes sociales en el momento en que el mismo Morozov reveló que en los siguientes Juegos Olímpicos, a celebrarse en París el verano del año próximo, 55 deportistas rusos, al adquirir otra ciudadanía, competirán como nacionales de otros países, sin las restricciones que, en marzo anterior, recomendó el Comité Olímpico Internacional a las federaciones: que los rusos y bielorrusos participen a título personal, no como parte de un equipo en deportes colectivos, como a-tletas neutrales, siempre y cuando no hayan apoyado públicamente la intervención militar en Ucrania ni tengan relación alguna con el Ministerio de Defensa o las dependencias de seguridad del Estado.