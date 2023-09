Yo no le he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos: tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los menesteres obligatorios que debe cumplir como estudiante de la universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil; ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil , afirmó.

“Lenin dijo que un profesional, un técnico, valía por 10 comunistas; yo digo que por 50 u 80 socialistas. Yo soy socialista y les duele mucho a mis compañeros que yo diga eso; pero lo digo, ¿por qué? Porque he vivido una politización en la universidad, llevada a extremos tales que el estudiante olvida su responsabilidad fundamenta, pero una sociedad donde la técnica y la ciencia adquieren los niveles manifiestos en la sociedad contemporánea, ¿cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios?

Allende jamás ocultó su cariño y empatía con la revolución cubana.

“Yo tengo una experiencia que vale mucho. Soy amigo de Cuba; soy amigo, hace 10 años, de Fidel Castro; fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara. Me regaló el segundo ejemplar de su libro Guerra de guerrillas; el primero se lo dio a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió y en la dedicatoria que me puso dice: A Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera fue porque era un hombre de espíritu amplio que comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad, que no hay receta para hacer revoluciones”, dijo Allende aquella vez en Guadalajara.

No fue esa la única vez que se solidarizó con la izquierda armada latinoamericana. En agosto de 1972, una decena de guerrilleros argentinos, entre ellos los principales dirigentes del ERP, Montoneros y las FAR, secuestraron un avión que los trajo a Chile, donde solicitaron refugio, tras escapar de un penal en la ciudad de Trelew.

El régimen del general Alejandro Lanusse reclamó que los fugados fueran devueltos, pero el presidente chileno se negó y les facilitó viajar a Cuba desde Santiago. La dictadura argentina, en represalia, fusiló a 16 jóvenes que no lograron subir al avión junto a sus camaradas.

Cuando en 1970 logró la presidencia, Allende tenía muy claro cuál era su mandato y así lo expresó aquella vez en México.

“La injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de este y de otros continentes. Para nosotros, las fronteras deben estar abolidas y la solidaridad debe expresarse con respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintas, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad que nos obliga –en el caso de América– a unirnos; pero mirar más allá, inclusive de América Latina y comprender que nacer en África en donde hay todavía millones y millones de seres humanos que llevan una vida inferior a la que tienen los más postergados seres de nuestro continente.

Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que, frente a la insolencia imperialista, sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados , expresó.

Es conocido que Salvador Allende fue consecuente con la promesa que expresara muchas veces, incluso en horas tempranas del 11 de septiembre de 1973, cuando enfrentaba a los golpistas.

En esta hora aciaga, quiero recordarles algunas de mis palabras dichas en 1971. Se las digo con calma, con absoluta tranquilidad. No tengo pasta de apóstol ni de mesías, no tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retroceder la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta revolución chilena porque es el mandato que el pueblo me ha entregado, no tengo alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo , declaró cerca de las 8:45 horas en la tercera de sus cinco alocuciones radiales de esa mañana.

Cinco horas después, tras el bombardeo aéreo y terrestre que incendió La Moneda, Allende había muerto por mano propia, según ha aceptado su familia. Y en ese instante se volvió inmortal.