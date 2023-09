Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron al salir hoy (ayer) del Cereso (Centro de Reinserción Social); a todos los que estuvieron muy al pendiente de mí, preocupados, se solidarizaron y compartieron algunas fotografías que tienen conmigo , expresó.

Lo anterior, luego de que un juez de control le dictó medidas cautelares, entre ellas presentarse a firmar cada 15 días, otorgar una garantía económica de 50 mil pesos y no acercarse a la parte querellante.

El viernes, la edil hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, justo en el momento que elementos de la Fiscalía General del Estado ejecutaban la orden de aprehensión en el domicilio particular de la munícipe.

Desde el jueves estuvieron afuera de mi domicilio, espiándome. Hoy me siguieron desde temprano y quieren entrar, porque, según dicen, traen una orden judicial , narró Ponce. Hago responsable al gobernador Navarro Quintero de esto que están haciendo , acusó.

No obstante, el pasado 4 de septiembre, el mandatario estatal aseguró que en su gobierno no se toleraría el maltrato hacia alguna mujer, pues había recibido la queja contra un funcionario de Tepic que no se hace responsable de su paternidad.

Aquí no estamos hostigando a nadie, pero cuando tenemos una responsabilidad, hay que enfrentarla , declaró.

Durante los trabajos previos a la encuesta para elegir al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Ponce Méndez apoyó a Claudia Sheinbaum y Navarro Quintero hizo lo propio con Adán Augusto López Hernández.