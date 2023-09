También McCarthy estuvo muy involucrado para nombrar a las calles Wu-Tang Clan en Staten Island y Christopher Notorious BIG Wallace Way de Brooklyn.

La banda estadunidense Beastie Boys se fundó en 1981 en Brooklyn por Michael Diamond, Adam Horovitz y Adam Yauch, este último fallecido en 2012. Comenzaron tocando hardcore punk en sus primeras grabaciones para la discográfica independiente Ratcage Records de David Parsons. Después experimentaron con el hip hop y rap por el año 1983, cuando fueron criticados severamente por incursionar en esos géneros siendo de color blanco. Según Mike D, Beastie significa: Boys Entering Anarchistic States Towards Internal Excellence.

El álbum Paul’s Boutique es el segundo disco de estudio del grupo, lanzado el 25 de julio de 1989 en Capitol Records, fue producido por Dust Brothers y se grabó en el apartamento de Matt Dike y en Record Plant en Los Ángeles entre 1988 a 1989.

No igualó las ventas de su primer disco Licensed to Ill, por tal razón la disquera Capitol dejó de promocionarlo, pero en 1999 recibió la certificación de doble platino en ventas por la Recording Industry Association of America (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos) es una asociación que representa a la mayor parte de las compañías discográficas y es la responsable de su certificación de ventas en ese país. Desde entonces esa grabación tiene mucha popularidad.