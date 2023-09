▲ En el acto que se realizó en la Plaza de la República, los asistentes corearon los himnos que han dado identidad a la lucha social, al no olvido. Foto Yazmín Ortega Cortés

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 10 de septiembre de 2023, p. 7

La música sana. Incluso heridas hechas de un humano a otro como lo puede ser la implantación de un régimen dictatorial.

Esa energía universal se apoderó de la humanidad que se acercó al Monumento a la Revolución en la CDMX para recordar e insistir en no repetir en algo como un golpe de Estado, como el que se dio en Chile en 1973. En medio de la dictadura, el arte y la música fueron formas de resistencia. Desde el cantante Víctor Jara hasta la banda Los Prisioneros, muchos chilenos alzaron la voz con su música.

México le canta a Chile fue un concierto y espacio de memoria y reivindicación, que organizaron la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México con la iniciativa del Espacio Libertario Contra el Odio.

Fue un acto antimuerte y antihorror, pues la única manera de que esto no se repita es no olvidar , como dijo el músico chileno Pedro Piedra, quien junto con Roco Pachucote, Monocordio, Líber Terán, Sol Pereyra, Chinoy, Paz Court, El David Aguilar, Zeiba Kuicani, Juan Pablo Villa, Bárbara Riquelme, Federico Bonasso, Los Chalanes del Amor y los coros El Palomar y Acardenchado tomaron la plancha del Monumento para realizar un ejercicio de memoria, de no olvido, pues el golpe en Chile significó el asesinato, el encarcelamiento, la tortura y el exilio de miles de chilenos .