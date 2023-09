Reyes Martínez Torrijos

La escritora chilena Diamela Eltit sostiene que la derecha y la ultraderecha de su país bombardean otra vez el Palacio de La Moneda al bloquear cualquier iniciativa del actual presidente Gabriel Boric e impulsar una regresión.

En entrevista con La Jornada, la ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2020, explicó que hay grupos bastante consistentes que dicen que hablar del golpe divide a la población. Está a la vista una conexión con Augusto Pinochet todavía muy fuerte. La derecha lo admira y lo auspicia .

Eltit (Santiago, 1947) destacó que el gobierno de la Unidad Popular desarrolló en los años 70 una importante transformación cultural y no ha habido un gobierno que se haya afiliado a la cultura como ese ; por ejemplo, con la editorial Quimantú, que publicó libros de alta cultura y de la tradición chilena para ponerlos a la venta en puestos de periódicos.

La idea, comentó la ensayista, fue repartir saberes. Las personas compraban los textos porque su precio rondaba al de una cajetilla de cigarrillos. Eso fue algo que siempre resuena en Chile, que tenía 10 millones de habitantes en 1973 y Quimantú celebró su primer millón de ejemplares. Eso habla de un porcentaje muy alto que estaba leyendo esos libros en esa época .

La quema de libros

Uno de “los hitos más allá de la muerte del día del golpe aquel 11 de septiembre de 1973 fue la quema de libros. Los soldados los incineraron en la vía pública y la gente también, por si les allanaban la casa. Yo tenía El diario del Che en Bolivia, y me precipité a quemarlo, por si me allanaban, para que no me mataran. Uno no sabía los límites de esa gente”.

La autora de más de una veintena de títulos y agregada cultural en México rememoró que había términos que no podían decir en público, por ejemplo, la palabra compañero , porque hubo mucha delación y tuvieron que “reaprehender en un silencio permanente.