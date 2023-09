▲ La narradora chilena captada en la Feria del Libro de Santiago, en 2017. Foto Wikimedia Commons

La artista resumió que tras el golpe se combatió lo colectivo y la cultura se pauperizó, se institucionalizó en el Estado. Chile aprendió a hacer proyectos y no a hacer cultura. Ha sido un dirigismo político-cultural acerca del monopolio de la economía. No hay diarios de oposición. No hay muchos libros que puedan decir mucha cosa en Chile, y si los hay, no son difundidos. La información es restringida. Es una dictadura del capitalismo .

A medio siglo de la promesa de la Unidad Popular, dice la poeta, “esperanza tenemos, pero ya no puede ser la misma. Han pasado 50 años y nosotros estamos formateados también por este imperio de la información, por tanto, tenemos otras maneras de ver qué podemos hacer.

Salir a la calle hoy día significa toparse con un país militarizado, donde los carabineros son parte de las fuerzas armadas y disparan a la gente; recordemos que hay 400 personas que quedaron con una mutilación ocular. Eso es un crimen. En 20 años hay 3 mil presos políticos en Chile, o poco más, que son considerados delincuentes porque rayaron las calles. Hay que darse cuenta de que aquí se juega la democracia, que aún no existe .

La autora mencionó que la pobreza chilena es efecto de “50 años de neoliberalismo, de una economía de mercado. Ellos se instalan para hacer una nueva Constitución en la que quieren eliminar las tres causales para el aborto. La derecha extrema está pidiendo cosas extremas, quiere poner ‘orden y limpieza’ en el país, según ellos. Por eso van a imponer una nueva Constitución y si no la ganan, queda la constitución de Pinochet, la misma que hemos tenido estos 50 años”.