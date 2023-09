▲ El ex titular de la policía capitalina estuvo al frente de la corporación desde octubre de 2019. Foto La Jornada

Josefina Quintero y Alejandro Cruz

Periódico La Jornada

Domingo 10 de septiembre de 2023, p. 23

Omar García Harfuch renunció ayer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para colaborar con la coordinadora nacional en la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

Como lo he expresado en distintas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas, por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo , señaló por medio de un mensaje videograbado en la red social X.

Con su renuncia, García Harfuch es elegible para una eventual candidatura a la jefatura de Gobierno, escenario que no se descarta luego de que declarara a La Jornada, en entrevista con Miguel Ángel Velázquez, que estamos listos para asumir cualquier reto en la ciudad .

En el mensaje, externó la convicción de que con su visión y liderazgo, Sheinbaum Pardo logrará dar continuidad al cambio establecido en el país a partir de 2018, al tiempo que le agradeció que en su momento lo haya designado jefe de la policía capitalina, cargo que ocupó por casi cuatro años.