Viernes 8 de septiembre de 2023, p. 11

Las presidencias de las comisiones en el Instituto Nacional Electoral (INE), médula de las decisiones operativas en el organismo, serán renovadas, pero hasta anoche no había acuerdos sobre las más importantes por su alcance político y financiero, como la de Quejas y Denuncias y la de Fiscalización.

Al contrario, se perfilaba para la sesión de hoy una votación de seis contra cinco, como ocurrió cuando el mismo bloque rechazó las propuestas de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, para designar al secretario ejecutivo y otros puestos claves en el instituto.

Fuentes en el INE señalaron que pareciera que un grupo pretende proteger la gestión de ex consejeros y ex funcionarios. Esta actitud hace pensar que hay encargos de personajes como Claudio X. González para bloquear las funciones del instituto. La pelea no empieza afuera, está adentro .

Este jueves, los consejeros Arturo Castillo Loza, Martín Faz Mora, Carla Humphrey Jordán, Dania Ravel Cuevas y Claudia Zavala Pérez solicitaron a la secretaría ejecutiva la inclusión del tema en la sesión extraordinaria de hoy, aun cuando no hay acuerdos previos, por lo que las designaciones se someterían a votación.