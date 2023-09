El morenista Sergio Gutiérrez respondió que el suyo es un partido vivo, no como el frente, el de los partidos corruptos, agrupados en una farsa, donde decidieron cupularmente quién los va a representar .

De poco sirvieron las alertas de los consejeros sobre los efectos de los constantes actos de naturaleza proselitista, por casi todos los partidos, fuera de los tiempos que marca la ley , como les dijo Claudia Zavala. Eso para mí no es buena señal.

Los de Movimiento Ciudadano no se pusieron el saco, pues son los únicos que no se han unido a bloques partidistas, y desde esa posición pidieron al INE no doblarse frente a un régimen con tentaciones autoritarias , que colocó a sus corcholatas de manera ilegal , desde hace meses.

Al inicio de la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei, tomó la protesta al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien envió una carta firmada por él mismo para informar que será el representante suplente del tricolor en el Consejo General.

Aprovechando su presencia en una tribuna nueva (aunque a media sesión se salió), se burló en entrevista de lo ocurrido el miércoles en Morena: Se la aplicaron a Marcelo , espetó.

Desde temprano los consejeros acudieron al patio del INE para rendir honores patrios con motivo del inicio oficial del proceso electoral federal 2023-24.