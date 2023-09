Larga referencia al desenlace de quien lo sucederá en el cargo, en lo cual, pese a la inconformidad de Ebrard, el mandatario no avizoró problemas en el interior del movimiento, insistiendo en diversos momentos en aguardar los tiempos para la decisión de quién formará parte de su gabinete. Recordó que las reglas del proceso consideraban la incorporación del segundo lugar en el próximo gabinete o en el Senado.

En su conferencia, dedicó gran parte al proceso electoral criticando a quienes ya se frotan las manos por una eventual división en su movimiento, porque “no se dan cuenta en dónde tiene más jale Marcelo: en las clases medias. En una de esas la candidata de Claudio se queda en tercer lugar, en cuarto. Ya, para qué me están ustedes cucando”.

–¿Está de acuerdo con la postura de Marcelo Ebrard con que se reponga el proceso?

–No, no estoy de acuerdo, porque es muy claro, es completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie. Yo tengo principios, ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida, y él lo sabe, como lo saben todos.

López Obrador aseveró que se terminó con la imposición, el dedazo, la época en que el presidente en turno decidía a su sucesor . En torno al proceso en que se confirió a Sheinbaum el nuevo liderazgo, expresó su satisfacción por los llamados a la unidad que se hicieron por diversos actores, en especial Claudia, que dijo que las puertas estaban abiertas, que no se iban a cerrar a nadie .

Para el Presidente, lo fundamental es pensar en el pueblo, en la justicia, en que este país no puede ser de una minoría rapaz; desaparecer el racismo, el clasismo; desterrar la corrupción de México. “Ése es el proyecto, es lo importante (…) Y sobre todo no es el cargo, sino el encargo, el proyecto”. Aunque fue reacio a dar detalles de su encuentro con Sheinbaum, gobernadores y dirigentes partidistas (pues consideró viable que el encuentro –que finalmente fue privado– se efectuara en el Monumento a la Revolución, el Zócalo o el Hemiciclo a Juárez), adelantó que ayer terminaría su desempeño como dirigente del movimiento al entregar el bastón de mando a la ex jefa de Gobierno capitalino.